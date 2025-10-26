【ワシントン＝淵上隆悠】米民主党のカマラ・ハリス前副大統領は２５日放送の英ＢＢＣのインタビューで、２０２８年米大統領選への再出馬を示唆した。キャスターから、将来、女性大統領になるかと問われた際に「可能性はある」と応じた。ハリス氏は「私はまだ終わっていない」と強調し、「これまで奉仕の人生を歩んできた。それが骨の髄まで染み込んでいる」とも語った。ハリス氏は２４年大統領選で共和党のトランプ大統領に敗