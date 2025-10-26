神戸生まれのパティスリー「アンテノール」から、11月1日(土)～11月30日(日)の1ヶ月間限定で、伝統的なクラシックケーキ3種が登場します。苺とサクサクのパイが絶妙な「ナポレオンパイ」、9層仕立ての濃厚な「オペラ」、そして香り高い「モカトルテ」。ひと口で心まで満たされる味わいは、ホリデーシーズンのティータイムにもぴったり。この冬、少し贅沢なスイーツ時間を楽しんで