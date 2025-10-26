朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手で、北海道喧嘩自慢の竜が２５日、自身のＸを更新。悲痛な過去を告白した。「７年前のハロウィンの夜。すすきので遊んだあと、日付が変わる頃に兄貴は罪を犯し、警察とのカーチェイスで亡くなった」と書きだし、「当時、真面目に仕事もスノーボードもしていた俺にとっては信じられない出来事だった。兄貴