秋篠宮家の次女・佳子さまは、滋賀県で子どもたちと信楽焼の絵付けを体験されました。26日午後2時半すぎ、佳子さまは、信楽焼の産地・甲賀市の「陶芸の森」を訪問されました。佳子さまは地元の小学生とともに信楽焼のたぬきの置物に絵付けを体験し、「どんな感じに塗りました？」「カラフルなのもいいですね」などと声をかけ、交流されました。これに先立ち、佳子さまは「全国障害者スポーツ大会」の競技会場を訪れ、円盤を投げ、