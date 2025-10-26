スマホやタブレット・PCやテレビにと、大人から子どもまで時間や場所を問わず楽しめるサブスク動画配信サービス。便利だけれど、便利だからこそ起こってしまうあれこれ。そんなさまざまな出来事を「家族の事件！動画サブスク編」と題してお送りします。今回は、「もしやあなたは……」と思わず聞きたくなる達人のエピソードです。女子高生「ママ〜。来月はどこ？」ママ「ネト○リかな」この母と娘、どうやらサブスク動画配信サービ