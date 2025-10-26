岡山県内の公立学校で働く臨時講師を募集する面接会がオンラインで行われました。 【写真を見る】「不足する教育人材の確保を」岡山県教委が臨時講師の”オンライン”面接会【岡山県】 オンラインでの面接は場所を選ばず、より多くの人に参加してもらえるようにと行われました。今回募集するのは岡山県の公立学校で教員に欠員が出た時などに代わりに赴任する臨時の講師で、岡山県内の学校に通勤できて教員免許を持つ人が対象です