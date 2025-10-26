◆明治安田J1リーグ第35節福岡1―0湘南（26日、福岡・ベスト電器スタジアム）引き分け以上でJ1残留が決まるアビスパ福岡が後半追加タイムに見木友哉がPKを決め、ホームで2連勝を飾った。勝ち点を44に伸ばしてJ1残留を決めた。福岡は残り3試合で全敗しても、降格ラインに位置する勝ち点32の18位横浜FCを上回る。19位の湘南は勝ち点26のままで、残留ラインの17位横浜M（勝ち点37）を上回る可能性がなくなりJ2降格が決まった