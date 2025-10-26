＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン最終日◇26日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞国別対抗戦の全マッチが終了した。オーストラリアが決勝戦で第1シードの米国を破り、初の大会制覇を果たした。≪写真≫渋野、西郷、山下のアイアン打点はこんなに違った！シングルス1ではミンジー・リーがエンジェル・インを2＆1で撃破。シングルス2のハナ・グリーンもヤーリミ・ノーを2＆1で退け、ダブルス戦