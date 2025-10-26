＜ジェネシス選手権最終日◇26日◇ウージョンヒルズCC（韓国）◇7367ヤード・パー71＞最終日に「64」をマークした、地元・韓国の34歳、イ・ジョンファンがトータル11アンダーまで伸ばし、首位と4打差の12位から出た最終日に逆転。DPワールドツアー初優勝を挙げた。〈写真〉松山英樹の最新スイングを分析体の使い方が真逆になっていた！トータル8アンダーの2位タイにはナチョ・エルビラ（スペイン）、ローリー・キャンター（イ