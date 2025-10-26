２６日朝、滋賀県彦根市で軽乗用車が電柱に衝突し、乗っていた男女３人が病院に搬送され、１０代の女性２人が死亡しました。午前６時５０分ごろ、滋賀県彦根市堀町の市道で、「車が電柱にぶつかった。男性と女性がけがをしている」と警察に通報がありました。警察によりますと、片側１車線の市道を走行していた軽乗用車が道路からそれ、対向車線側にある電柱に衝突しました。この事故で、車を運転していた２０歳の男性が肋