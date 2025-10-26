新潟―神戸前半、競り合う神戸・大迫（右）と新潟・藤原＝デンカS明治安田J1第35節最終日（26日・デンカビッグスワンスタジアムほか＝2試合）神戸は既にJ2降格が確定した新潟と2―2で引き分けた。勝ち点62で、首位鹿島と5差の4位。大迫の2得点で先行しながら、後半に追い付かれた。湘南はJ2降格が決まった。福岡に0―1で敗れて勝ち点26から伸ばせず、残り3節で同37の17位横浜Mを上回れなくなり、降格圏の18位以下が確定した