植中朝日 PHOTO:Getty Images J1リーグ17位の横浜F・マリノスは10月25日、ホームでサンフレッチェ広島に3-0と快勝し、2連勝でJ1残留へ向けて貴重な勝ち点3を加えた。 3試合を残しているマリノスはこの勝利で勝ち点を37に伸ばした。20位に沈むアルビレックス新潟は26日のヴィッセル神戸戦を含めて4試合を残しているものの、マリノスとの勝ち点差が15となり、降格が決まった。 マリノスは前節に4-0と快勝した浦和戦に