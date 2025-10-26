■これまでのあらすじ義母が夕食を用意してくれているあいだ、義妹が持ってきてくれた服でコーディネートの組み方を教わることに。いつもと違う装いに戸惑う主人公だったが、義母や夫は大絶賛。とくに娘がうれしそうだった…！■いつでも遊びに来てね ■そういえば！ ■では、だれが…？ ■どうしよう…え〜…夫よ、さすがにそれは無理があるのでは？この前つけていて話に出たばかりなのに。男性にとって髪飾りってその程度の存