◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都競馬場・芝３０００メートル、稍重）クラシック最終戦は３歳牡馬１８頭で争われ、クリストフ・ルメール騎手が騎乗した１番人気のエネルジコ（美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。Ｇ１初制覇を飾った。勝ちタイムは３分４秒０。デビュー３連勝で青葉賞を制覇。優先出走権を得た日本ダービーは体調が整わず自重したが、休養を挟んでの始動戦となった新潟記念で古馬相手に２