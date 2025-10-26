【パルマ（イタリア）２５日＝倉石千種】イタリア１部で２５日、パルマの日本代表ＧＫ鈴木彩艶はホームのコモ戦にフル出場した。試合は０―０で引き分けた。＊＊＊鈴木は２試合連続のクリーンシートをマークし、攻撃面でも飛距離と正確性を併せ持つロングパスで起点となった。「いい守備がチーム全体として出来ていた。今日は本当にディフェンス陣の頑張りが良かったなと思います」と仲間に感謝を示し「結構大きなチャン