ガッツリ食べたいときにぴったりのステーキ。でも、物価高の今は、高いお肉にはなかなか手が出ませんよね。今回は、そんなときに試してほしいお手軽レシピをお届けします。 ▼切らずに焼くだけでOK 使うのはリーズナブルな豚バラ肉。パックからそのままフライパンに入れて焼くだけだから、本当に簡単です。片づけもラクちんで、忙しいときの救世主になってくれます。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりました