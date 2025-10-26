２５日、開幕式であいさつする中国共産党北京外国語大学委員会の王定華書記。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月26日】中国北京市の北京外国語大学で25、26両日、「飛躍と発展:中国の日本学研究・日本の中国学研究および北京日本学研究センター設立40周年記念国際学術シンポジウム」が開かれた。同大が主催し、同大日本語学院と北京日本学研究センター、教育部国・地域別研究育成基地北京外国語大学日本研究センターが実施、