膵臓（すいぞう）がん手術などを担う消化器外科医の志願者減少に歯止めをかけようと、富山大学付属病院は、クラウドファンディング（ＣＦ）を実施している。若手外科医向けの採用ホームページ作成のほか、研究活動支援などにあて、５年間で、３０人ほどの採用につなげたいとしている。消化器外科医らが所属する「日本消化器外科学会」（東京都港区）によると、６５歳以下の会員の減少が続いており、２０２３年に１万６０００人
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 板野友美 途中でTAXI降ろされる
- 2. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
- 3. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 4. 余命3カ月 ものまねタレの心残り
- 5. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
- 6. 大谷挑発に警告 クマをつつくな
- 7. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
- 8. 新幹線で中国男児に日本人が反撃
- 9. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 10. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
- 1. 心臓破裂しても反撃 クマの恐怖
- 2. 首絞め付け? TDLで子を救急搬送
- 3. 大好き 教諭が女子生徒に4300通
- 4. クマ襲撃 飼い犬が連れ去られる
- 5. クマ 殺した人間に葉をかける訳
- 6. 生活道路での走行速度 実態は
- 7. クマによる死者 過去最悪10人に
- 8. 飛行機のトイレが一斉に使用不可
- 9. 車が衝突 車外の女子大生ら死亡
- 10. 首相所信表明でヤジ 議員に注意
- 1. 小野田氏 好きなアニメは?に苦笑
- 2. 小泉氏巡る高市総理の采配を絶賛
- 3. リニア工事が原因か 各地で異変
- 4. 愛子さま 絶大な支持集める理由
- 5. 小泉防衛相「毎日、機密、機密」
- 6. 桃鉄30年&歌上手 小野田氏の素顔
- 7. 「高市下げ」のテレ朝にうんざり
- 8. 「独裁」発言 公明代表が釈明
- 9. 玉川徹氏 交渉権獲得に疑問連発
- 10. 演説で 安倍元首相の言葉意識か
- 1. 12歳少女強姦し殺害 女に終身刑
- 2. 日本人死亡 ローマの遺跡で転落
- 3. ウ侵攻逃れた女性 喉刺され死亡
- 4. 少女をレイプ殺害 女に無期刑
- 5. 米CNNが「Ohtanic」発表 意味は
- 6. 「世界で最も高性能」空母派遣へ
- 7. 中国で車暴走し5人死傷 無差別か
- 8. 中国ヤクルト製造能力調整に指摘
- 9. 大統領専用機「ビースト」とは
- 10. 1歳児に強制入れ墨 露で物議に
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 寿司ペロ スシローの対応が残念
- 3. 今後求人が減っていく職種 TOP15
- 4. 意外と買える「穴場タワマン」
- 5. トヨタ、米国生産車を「逆輸入」 トランプ大統領来日時に伝達へ
- 6. ｢今や子猫サイズ｣新宿"大量ネズミ"の恐怖な現実
- 7. 温泉地が次々と…中国資本が買収
- 8. クマが必ず出現する「絶対に近づいてはいけない」場所とは？【猟師歴40年のベテラン直伝】
- 9. 年収1000万円を達成 どんな仕事?
- 10. 「120円だけ」孫への善意で被害
- 1. JR東「職住近接」が進む? 解説
- 2. デキ婚しそうだったので11歳差婚
- 3. Amazonセールの注目アイテムは?
- 4. UGREENのiPhone17ケース 44%オフ
- 5. 無料でDL可能 ローカルLLMとは
- 6. 自動調光サングラス 使ってみた
- 7. AIを中心に処理 新型MacBook
- 8. ダイソーのカードホルダーが便利
- 9. 純正キーボードがないiPad mini
- 10. 大ヒット チタン製のケース
- 1. 大谷挑発に警告 クマをつつくな
- 2. 大谷に「お前はいらない」大合唱
- 3. 山本由伸無双 日米加のSNSを席巻
- 4. 由伸圧巻 24年ぶりのPS連続完投
- 5. 由伸は歴史的 463億円は安すぎる
- 6. 由伸さすが ゴミ片付ける姿映る
- 7. まるで呪怨 由伸まさかの状態に
- 8. 日本Sで球速「59キロ」表示騒然
- 9. 大谷夫妻が今夢中のドラマ 告白
- 10. 菊花賞 ショウヘイに好データ
- 1. 板野友美 途中でTAXI降ろされる
- 2. 余命3カ月 ものまねタレの心残り
- 3. 松本人志 活動休止中の給料告白
- 4. サンド富澤 M-1審査員辞退の真相
- 5. 今井絵理子氏が退任報告 猛反発
- 6. 国分に抗議 日テレがブーメラン
- 7. きゃりー 法廷で見せた気遣い
- 8. 田中みな実「肉」10年食べてない
- 9. 高市氏が全大臣に超ド級の指示書
- 10. 国分は追放状態 日テレの大失敗
- 1. 出産後悔 母が味わった「絶望」
- 2. 「起きられない」は病気かも
- 3. 性被害 土日は家で漫画三昧
- 4. 若い世代 61歳女優憧れ続ける訳
- 5. いまラブホ入りました 現場緊迫
- 6. 無印アイテムで大人コーデ術
- 7. 「心が貧しい人」の特徴7選 断言
- 8. 子どもが成人 生活保護費は?
- 9. 自分をいじめた女と立場が逆転
- 10. 娘の食生活に母絶句 寝室が臭い