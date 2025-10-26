学習塾の講師らが授業の技術を競う大会が名古屋で行われました。 【写真を見る】生徒を惹きつける話し方や読みやすい板書がポイント学習塾の講師ら40人が授業の技術を競う名古屋市で大会 この大会は、学習塾の「野田塾」が主催していて、今回で13回目です。生徒への授業の技術を競うもので、全国10府県から講師ら40人が集まりました。 大会では、出場者が15分間の模擬授業を行い、「生徒を惹きつける話し方」や「読みやすく