秋の東京をお散歩！都営地下鉄と東京メトロが共同で都立公園を巡る「読書の秋」スタンプ＆クイズラリーを実施します。芝公園、戸山公園、木場公園など3ヶ所の公園と駅を巡り、スタンプとクイズを集めると、先着3,000名に限定オリジナルグッズがもらえます。参加は無料で、共通一日乗車券を利用すればお得に公園めぐりが楽しめます。紅葉が色づく季節に、アクセス抜群の都内スポットで、「読書の秋」を楽しんでみてはいかがでしょう