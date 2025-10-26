10月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ第5節が各地で行われ、アルバルク東京は敵地で京都ハンナリーズと対戦。94－73で快勝し、連勝を「5」に伸ばした。 前半を35－42の7点ビハインドで終えたA東京だったが、第3クォーターに試合の様相が一変する。この10分間で京都の得点をわずか9点に抑え込むと、オフェンスでは33得点を挙げる猛攻を見せ、一気に逆転