（台北中央社）「WTテコンドー世界選手権」は25日、中国江蘇省の無錫で女子49キロ級の決勝が行われ、台湾の劉侑芸（18）が金メダルを獲得した。劉は東京五輪の銀メダリスト、アドリアーナ・セレソ（スペイン）と準々決勝で当たり、2―1で下した。続く準決勝はカザフスタンの選手に2―0で勝ち、決勝に駒を進めた。決勝ではトルコの選手と対戦。第1ラウンドを先制されるも、第2ラウンドでは頭への回し蹴りで主導権を握ると、さらに追