「BCNランキング」2025年10月13日〜19日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）2位Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）3位Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）4位OVERTURE ブラックAKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）5位本田翼 監修オリジナルカラーモデルAKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）6位RX680 ブラックRX680-