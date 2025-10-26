女性アイドルグループ「アイドルカレッジ」（通称アイカレ）の石井千鶴が、スポニチ東京本社のソロインタビューに応じた。かつてツアーで悔し涙を流した石井が、今つかんだ確かな“成長”とグループの未来への“期待”。ファンとの絆を胸に、真っ直ぐな瞳でその現在地を語った。（「推し面」取材班） 「うまくいかなくて、泣いちゃった苦い思い出があるんです」。過去のライブを振り返る石井の言葉には、プロのステージで戦う