コメ作りに活用している戦国時代の武家・真田家ゆかりの用水の一部を示す金井繁行さん＝2025年8月、群馬県沼田市群馬県沼田市で、戦国時代の武家・真田家ゆかりの用水を使ったコメ作りに、「金井農園」を経営する金井繁行さん（67）が励んでいる。育てたコメは甘みの強さやのどごしの良さが評判で、味わいを競う大会で金賞を6回受賞した。高齢化で担い手が減る中、農地の維持にも奔走。「この地域の稲作を、100年後も残るように