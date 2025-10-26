ロッテの秋季練習が26日、ZOZOマリンスタジアムで行われた。5年連続規定投球回に到達した小島和哉は秋季練習に参加しているが、この秋は「チームも最下位ですし、自分の成績も去年より良くない。何かを変えたい気持ちもありますし、そういう意味ではまずはしっかりと技術的なこともそうですけど、体力的なことも、この時期だからこそできる練習もあると思うので、自分が上手くなるためにも色々考えて取り組んでいます」と明か