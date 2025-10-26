日本維新の会の藤田文武共同代表（44）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。国会での“ヤジ問題”について言及した。 【写真】プライベートで行った万博で、国民・玉木代表とバッタリ！ 藤田氏は「国会でのうるさいヤジについて話題になっています。立憲民主党議員による、いろんな切り口からのアクロバティックな正当化が興味深い」として、高市早苗首相（64）の24日の所信表明演説の際、立憲民主党の議員