元中日監督の谷繁元信氏（54）が25日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメイン捕手を“指名”した。NPB歴代最多3021試合に出場して通算2108安打を放ち、野球殿堂入りも果たした、言わずと知れた名捕手だった谷繁氏。進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から来年3月のWBCについてメインとな