◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)ワールドシリーズ初戦を白星としたブルージェイズ。第2戦の試合前、ジョン・シュナイダー監督が第3戦と第4戦の先発投手を明かしました。シュナイダー監督は「マックスは第3戦、シェーンは第4戦」と話し、第3戦にはメジャー通算221勝を挙げ、サイ・ヤング賞3度を誇るレジェンド右腕マックス・シャーザー投手、第4戦には2020年にサイ・