元宮崎県知事で衆院議員も務めた東国原英夫氏（68）が、26日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。高市内閣での小泉進次郎防衛相（44）の起用について見解を述べた。ビートたけしが「小泉進次郎さんが防衛大臣だよ」と苦笑すると、東国原氏は「いあやあれは登竜門ですよ。ここで修行しなさいということで」と私見を語った。たけしは「じゃあ結局は何の意見も聞かれずに、防衛相のお偉いさんの