◇スピードスケート全日本距離別選手権(26日、長野市エムウェーブ)全日本距離別選手権の3日目が行われ、女子1500メートルで郄木美帆選手が優勝。同大会同競技で10連覇を達成しました。前日25日に行われた女子1000メートルでも優勝し、同競技では大会9連覇を飾っていた郄木選手。1分49秒83の世界記録を持っているこの日の女子1500メートルでも強さを発揮しました。郄木選手は1分55秒85のタイムで優勝。大会初日に