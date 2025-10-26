タレントの中川翔子が26日、自身のインスタグラムを更新し、ホラー漫画の巨匠・伊藤潤二氏から届いた双子イラストを披露した。【写真＆画像】イケメンまちがいなし？ 中川翔子＆生まれたばかりの双子を伊藤潤二が描く9月30日に双子男児を出産した中川は、ディズニー作品『塔の上のラプンツェル』がテレビ放送されたことに触れ、「もう15年たつのはやすぎるなぁ！いつか双子とディズニー行くの夢です」と思いをはせ、「親子ディ