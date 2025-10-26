【トロント共同】米大リーグ機構（MLB）のマンフレッド・コミッショナーは25日、野球が2大会ぶりに実施される2028年ロサンゼルス五輪への大リーガーの参加について、運営上の課題は残っているとしながらも「オーナーも可能であればやりたいという方向に踏み出していると思う。前向きに捉えている」と語った。AP通信が伝えた。ワールドシリーズを開催中のトロントで取材に応じた。ロサンゼルス大会の野球は21年東京大会よりも実