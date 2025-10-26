赤沢経済産業相は２６日、来日したラトニック米商務長官と東京・浅草などを訪れ、ワーキングランチに臨んだ。２８日の日米首脳会談を前に、日米関税合意の進捗（しんちょく）や対米投資などについて意見を交わしたとみられる。関税交渉で交渉役を担った赤沢氏とラトニック氏は協議を重ねる中で、「ラトちゃん」「赤ちゃん」と呼び合うような「特別な関係」（経産省幹部）を築いた。２６日は観光地の浅草・雷門周辺を見て回った