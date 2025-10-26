プレミアリーグ第9節チェルシー対サンダーランドの一戦が行われ、1-2でアウェイチームが勝利を挙げた。結末は劇的だった。互いに前半1ゴールを挙げ、迎えた後半アディショナルタイム。ロングカウンターから前線でブライアン・ブロビーが相手を背負って時間を作ると、最後は後ろから上がってきたケムズダイン・タルビがシュート。ボールはゴール右に吸い込まれ、ゴール裏のサポーターが一斉に立ち上がった。勝利したサンダーランド