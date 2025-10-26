プレミアリーグ第9節マンチェスター・ユナイテッドはホームでブライトンと対戦。前半のうちに早々に3ゴールを奪う展開となり、ブライトンを圧倒。しかし、後半2ゴールを奪われ、3-2と1点差にまで詰め寄られたが、後半アディショナルタイムにブライアン・エンベウモがこの日2ゴール目を奪い、4-2でチームを勝利に導いた。ユナイテッドはサンダーランド戦、リヴァプール戦に続いての勝利に。ルベン・アモリム体制では初の3連勝を記録