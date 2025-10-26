◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節福岡１―０湘南（２６日・ベススタ）湘南は福岡に敗れ、Ｊ２降格が決定した。１８年以来、８年間戦い続けてきたＪ１の舞台から去ることが決まった。０―０の後半アディショナルタイム、福岡ＭＦ三木友哉にＰＫでゴールを許した。雨中の一戦となったこの試合、残留には残り４試合の全勝という厳しい条件で迎えた湘南は、体を張った守備で福岡の猛攻をしのぐ展開に。しかし最後にゴールを奪われて