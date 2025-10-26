巨人・坂本勇人内野手が２６日、巨人の岡本和真内野手のメジャーでの活躍を願った。岡本が２２日にポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦を表明。主力として共に戦ってきた背番号６は「寂しいのは寂しいです。でも、彼（岡本）がメジャーの舞台で活躍してる姿を早く見たい。活躍すると信じてるので。楽しみにしてます」と後輩に期待を寄せた。