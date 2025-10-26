日本サッカー協会の会長職において、２６年３月に任期満了となる宮本恒靖氏が続投の見通しとなった。２６日に都内で行われた臨時評議員会で「会長予定者」として信任された。出席した６５人の評議員の過半数から信任を得たため。会長職の任期は２年で、規定により現職が続投意思を示し、評議員会で信任された場合は選挙なしで「予定者」となる。来年３月の評議員会、理事会で承認されれば、２期目突入となる。宮本会長は「み