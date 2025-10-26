◆報知新聞社後援▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）大東大は５区のサラ・ワンジル（３年）が区間賞を獲得して終盤で先頭に出るも、最終６区で野田真理耶（３年）が本調子とは程遠い走りをみせ、城西大のアンカー・金子陽向（４年）にまくられ２位に終わった。逆転負けを喫しても、選手たちには決して涙はなかった。外園隆監督は「結果ですからね。素