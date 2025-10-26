◆マリーゴールド「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」（２６日、両国国技館）女子プロレス「マリーゴールド」は２６日、両国国技館で年間最大のビッグマッチ「ＭａｒｉｇｏｌｄＧＲＡＮＤＤＥＳＴＩＮＹ２０２５」を開催した。第４試合で「大物Ｓ」と発表されていた後藤智香の対戦相手は、前ワールド王者で新日本プロレスの前ＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅだった。林下詩美に敗れ「ワールド