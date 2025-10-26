タレント・勝俣州和が２６日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅」に出演した。勝俣は、フリーアナウンサー・徳光和夫、タレント・田中律子とともに御殿場から旅をスタートした。勝俣は、アイドルグループ「ＣＨＡ−ＣＨＡ」でブレークする以前を聞かれ「大学をやめて、何か東京に来て何かやらなきゃと思って。根性つけようと思って入ったのが一世風靡で」と述懐。のちに俳優として大成する哀川翔、柳葉敏郎を擁した