「秋季高校野球近畿大会・準々決勝、神戸国際大付３−０橿原学院」（２６日、さとやくスタジアム）神戸国際大付の左腕・宮田卓亜投手（２年）がノーヒットノーランを達成した。初回先頭から２者連続三振を奪う立ち上がり。鋭い腕の振りからキレのある直球を投げ込んで相手打線を圧倒した。三回は圧巻の３者連続三振を奪い、五回までで８奪三振をマークした。雨が強まりだした八回先頭に四球を与えて完全試合は逃すも、無死