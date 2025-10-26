◇ムロオ関西大学ラグビー第4節（2025年10月26日大阪・鶴見緑地球技場）2年ぶりの関西制覇を目指す京産大は49―26で同大を下し、開幕4連勝を飾った。開始から2トライを許して0―14とリードされる苦しい立ち上がり。ここから3トライを挙げて前半を21―14とリードして折り返しながら、後半開始から2トライを許して21―26と逆転を許した。だが、後半20分にWTB小林修市（4年＝京都成章）がトライを奪い、SH高木城治（3年＝東