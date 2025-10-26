日本サッカー協会の宮本恒靖会長日本サッカー協会は26日に開いた臨時評議員会で、来年3月に1期目の任期満了を迎える宮本恒靖会長（48）の継続を問う投票を行い、出席した65人の過半数が信任を投じて次期会長予定者に選出した。事実上の続投となる。来年3月の評議員会、理事会で正式に決まる。宮本会長は「期待に応えるべく、これからもしっかりと取り組んでいきます。まずは1期目の残り5カ月においても、日本協会が掲げる理念