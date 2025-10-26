◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)ドジャースの山本由伸投手がワールドシリーズ第2戦ブルージェイズ戦に先発登板し、自身2試合連続となる完投勝利。試合後、ロバーツ監督が山本投手を絶賛しました。山本投手はこの日、初回ノーアウト1塁3塁のピンチを招くも後続を三振とし、無失点。その後3回に犠牲フライで1点失うも、4回からはパーフェクトピッチングを披露しました