「鈴のお腹がポンポコリンなだけの動画。食欲の秋。よく食べます」【動画】お腹ポンポコリンの猫さんそんなひと言とともに「X」に投稿された、猫ちゃんの丸々としたお腹を映した動画が人気を集めました。前足の肉球を網戸について後ろ足で立ち上がり、「ポンポコリン」なお腹を突き出すようにして窓際から外を見る様子がたくさんの人の心をとらえました。愛猫の写真を投稿したのは「桃丸」（@momomaruke）さん。話題になった猫