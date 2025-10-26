男子フリー演技する吉岡希＝山新スイミングアリーナフィギュアスケートのミラノ・コルティナ冬季五輪代表2次選考会を兼ねた東日本選手権最終日は26日、茨城県ひたちなか市の山新スイミングアリーナで行われ、男子は吉岡希（法大）がショートプログラム（SP）に続いてフリーも1位となり、合計235.77点で優勝した。三宅星南（日本建物管財）が213.90点で2位。ジュニア男子は西野太翔（神奈川・星槎国際高横浜）がSP、フリーと