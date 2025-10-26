記者会見で来年2月の山口県知事選に立候補する意向を表明した村岡嗣政知事＝26日午後、山口市山口県の村岡嗣政知事（52）は26日、任期満了に伴う来年2月の知事選に4選を目指し無所属で立候補する意向を表明した。自民党県連は推薦を決定。県議会の自民会派所属だった有近真知子氏（42）も出馬意向で、保守分裂選となる公算が大きい。山口市で記者会見した村岡氏は「産業力をさらに高め、激しい変化の荒波を乗り越えられる強靱