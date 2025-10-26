「ワールドシリーズ・第２戦、ブルージェイズ１−５ドジャース」（２５日、トロント）ドジャースが第２戦を制し、１勝１敗に持ち込んだ。ウィル・スミス捕手が決勝弾に加え、好リードで山本由伸投手の完投勝利をアシスト。スタンドではカラ夫人が夫の活躍を見守った。エドマンの妻・クリステンさんらと一緒にスタンドで観戦していたカラ夫人。初回に先制タイムリーを放つと、膠着したゲームを動かしたのは七回だった。ここ